الملكة ماكسيما تقوم بزيارة عمل لمنطقة روتردام ريجنموند

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 10:41 صباحاً - قامت الملكة ماكسيما، عضو لجنة ريادة الأعمال الهولندية، بزيارة عمل إلى منطقة روتردام ريجنموند حيث ركزت الزيارة على التعاون في المنطقة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم على العودة إلى العمل بسرعة وربط أرباب العمل الذين يعانون من نقص مؤقت فى الموظفين بالشركات التي لا يوجد فيها عمل كاف.

الملكة تجري عدة لقاءات

وبحسب موقع "Newmyroyals" التقت الملكة "ماكسيما" خلال الزيارة بالعديد من الشركات الصغيرة للاستماع إلى كيفية تأثرها بالوباء وكيف دعمها الشركاء الإقليميون خلال هذا الوقت الصعب.

الملكة ماكسيما أثناء مقابلتها مديري بلدية روتردام والمؤسسات التعليمية الإقليمية- الصورة من موقع New my royals



بعد ذلك، قابلت مديري بلدية روتردام والمؤسسات التعليمية الإقليمية لمعرفة المزيد عن اتفاقيات عمل التعلم في روتردام.

وتهدف الاتفاقيات إلى العمل معًا في سوق عمل مؤكد للمستقبل وتحقيق توازن جيد بين العرض والطلب على العمل فى المنطقة.

الملكة تلتقي بمتطوعين إفتراضيًا

الملكة ماكسيما تتألق بإطلالة مميزة- الصورة من موقع New my royals



وفي فترة ما بعد الظهر، التقت الملكة "ماكسيما" رقميًا أو إفتراضيًا بمتطوعين من جمعية Humanitas - منظمة تطوعية وطنية تأسست قبل 75 عامًا للأشخاص المحتاجين للدعم.

الملكة "ماكسيما" تخطف الأنظار بإطلالتها المميزة

الملكة ماكسيما تتألق بإطلالة مميزة- الصورة من موقع New my royals



وقد ظهرت الملكة ماكسيما مرتدية فستاناً طويلاً مطرزاً من أنتيك باتيك Antik Batik مع حزام Teresa Helbig الأسود وحذاء Gianvito Rossi "Laura" الجلدي الأسود.