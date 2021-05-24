الليلة الحفل النهائي من يوروفيجن بعد إلغاء المسابقة العام الماضي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 10:41 صباحاً - بعد عامين من الانتظار تم إفتتاح مسابقة Eurovision 2021 الموسيقية الأوروبية في نسختها الـ 65 في روتردام الهولندية تحت شعار Open Up"فلنفتح!" وجمعت وفوداً تمثل 34 بلداً من أصل 39 بلداً مشاركاً في المسابقة، والليلة ستشهد المسابقة الحفل النهائي حيث ستشارك 26 دولة في النهائي الكبير.

الجمهور في قاعة أهوى أرينا- الصورة من حساب Eurovision من إنستغرام



وبحسب موقع "مترو" سيتم بث الحفل النهائي اليوم من قاعة أهوى أرينا في روتردام بهولندا - البطل الحالي - بعد فوز "دنكان لورانس" بأغنية آركيد الناجحة في عام 2019 وهذا هو سبب استضافة المسابقة النهائية هناك حيث يعم جو المهرجان المدينة بأكملها وليس فقط قاعة "أهوى أرينا" المخصصة لحفلات المسابقة وبروفاتها.

إلغاء الحفل الموسيقي العام الماضي

تم إلغاء الحفل الموسيقى العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ، لكنه مستمر الآن في ظل شروط صارمة ومنها تحديد العدد المسموح به من الجمهور رغم غياب آلاف الأجانب الذين يفدون عادة من مختلف الدول لمشاهدة عروض المسابقة، وكذلك عدم إقامة الأنشطة المخصصة لهم.

حفل الختام

ستفتتح "إيلينا تساجرينو" من قبرص العرض مع El Diablo ، وستختتم "سنهت" من سان مارينو الإيطالية الأمسية مع Adrenalina ، بينما ستكون المغنية "ديستني تشوكونير" هي الممثلة السادسة في النهائي الكبير وستأخذ Je Me Casse وذلك بعد عرض الروسية "مانيشا".

قاعة أهوى أرينا- الصورة من حساب Eurovision من إنستغرام



سيكون هناك أيضًا عروض فاصلة يؤديها الفائز بجائزة Eurovision لعام 2019 "دنكان لورانس" ، "دي جي أفروجاك" ، "جلينيس جريس وولف". وستبدأ عملية التصويت بمجرد أداء جميع البلدان الـ 26.

الدول المشاركة في حفل الختام

ستشارك 26 دولة في النهائي الكبير: 10 من كل نصف نهائي، بالإضافة إلى "الخمسة الكبار" (المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) والدولة المضيفة هولندا.

في نصف النهائي: تأهلت إسرائيل، روسيا، مالطا، قبرص، بلجيكا، أذربيجان، ليتوانيا، السويد، النرويج وأوكرانيا للنهائي.

وفي المركز الثاني : نجحت اليونان، مولدوفا، صربيا، ألبانيا، البرتغال، بلغاريا، فنلندا، سويسرا وأيسلندا.

نتائج المسابقة

النتيجة الإجمالية هي مزيج من تصويت الجمهور وتصويت من قبل هيئات المحلفين المهنية المأخوذة من صناعة الموسيقى. كما يمكن للمشاهدين التصويت عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو من خلال تطبيق Eurovision الرسمي.