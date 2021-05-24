بالصور – فاليري أبو شقرا في غاية الجمال خلال آخر أشهر حملها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 42 دقيقة

ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا مع زوجها رجل الأعمال زياد عمار بصورة عبر حسابها، في أشهر متقدّمة من حملها.

ولاقت إطلالة فاليري إعجاب الجمهور، وأثنى كثيرون على إشراقتها ورشاقتها في الحمل.

كما انتشر فيديو سابقاً لفاليري، تظهر فيه داخل صالون تصفيف الشعر.

وقد بدت علامات الحمل واضحة على فاليري التي اوشكت على دخول الأشهر الأخيرة من حملها بمولودها الأول، ورغم اكتسابها بعض الوزن الزائد إلا إنها بدت بغاية الجمال.

وكانت قد فاجأت ابو شقرا، متابعيها على انستغرام خلال شهر آذار بخبر حملها بمولودها الأول.

في التفاصيل، نشرت فاليري ابو شقرا فيديو تظهر فيه بفستان أسود قصير وهي تمشي، لتستدير فيما بعد وتكشف عن بطنها المنتفخ: طريقة ظريفة للغاية أعلنت فيها بشكل رسمي عن خبر حملها. بدت في هذا الفيديو بغاية الجمال والأناقة، هذا إلى جانب سعادتها التي تُرجمت من خلال بسمتها.

هذا الخبر المُفرح، نال إعجاب الكثيرين فانهالت عليها التعليقات المهنّئة، والذين تمنّوا لها وللجنين الخير والصحة.