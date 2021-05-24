مسؤول مصري يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن حالة الفنانة، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، “لم تتحسن حتى الآن”.

وخلال مداخلة هاتفية على فضائية “on” المصرية، أشار محمد عوض تاج الدين إلى أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز “ما زالت حرجة”، داعيا لها بالشفاء، حيث أنه دون انتظار تصريح رسمي، نقلت وسائل إعلام في وقت سابق، أن الحالة الصحية للفنانة المصرية، دلال عبد العزيز المصابة بكورونا تدهورت بعد “إبلاغها” بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وفي إطار الحديث عن جائحة كورونا في البلاد، أكد المستشار الصحي أن “الدولة المصرية وفرت كمية كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد الاتصالات المتواصلة خلال الشهور الماضية”، لافتا إلى أن “الدول المنتجة للقاحات المضادة لهذا الفيروس، استحوذت على أكبر عدد من هذه اللقاحات، ووفرت مخزونا لها”، واوضح أن “القاهرة قدمت مجهودات سياسية ومالية كبيرة من أجل التفاوض لتوفير اللقاحات”، مؤكدا أنه “لا يجري تسجيل أي لقاح مضاد لفيروس كورونا إلا بعد مراجعته والتأكد من وجوده في دولة المنشأ، وموافقة هيئة الدواء المصرية حتى يستخدم في مصر، وأن أكثر من مليون شخص حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا دون وجود آثار جانبية يخاف منها المواطنون”، مشددا على أن “اللقاح مهم لتقليل حمل الفيروسات، ويعطي مقاومة ضد المرض ويقلل الإصابة بالأعراض الشديدة”، وذلك بحسب “الوطن”.