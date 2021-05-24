مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز لاتزال حرجة وتحتاج للدعاء.



وأضاف: "المعلومات اللي عندي إن الحالة لسه مرجعتش للطبيعي، لسه حالة حرجة وندعو لها بالشفاء، وندعو لأستاذ سمير غانم بالرحمة والمغفرة إن شاء الله".

وكان الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنة النجم المصري الراحل سمير غانم، وجه رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة "غانم".





وكتب "رضوان" توضيحًا عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، يؤكد من خلاله تعافي النجمة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا وعدم علمها بوفاة زوجها قائلا: "الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبدالعزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم، (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك).

وأضاف: "لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".