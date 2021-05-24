DRI تُطلق برنامج "نفس جديد" مع زافين قيومجيان

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"الخليج 365": تُطلق "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" في لبنان برنامجاً حوارياً بعنوان "نفس جديد" تتعاون فيه مع الإعلامي زافين قيومجيان، وتبثه عبر منصة يوتيوب، ابتداء من بداية شهر حزيران المقبل.

البرنامج ينطلق من أهداف المنظمة في دعم الشباب اللبناني من أجل إحداث تغيير سياسي على المستويين المحلي والوطني، وخلق مساحة حوار مشتركة على الطريق الى التغيير السياسي والاجتماعي والإعلامي المنشود في المرحلة المقبلة. كما يسعى البرنامج الى إرساء افق جديدة للشباب اللبناني للاستماع إلى بعضهم البعض ومناقشة هواجسهم ومخاوفهم ومصيرهم، في ظل موجة العواصف الأمنية والسياسية والاجتماعية المتراكمة.

زافين قيومجيان اعلامي وكاتب واستاذ جامعي، له خبرة تقارب الثلاثة عقود في اعداد وتقديم وإنتاج البرامج الحوارية التلفزيونية في لبنان والعالم العربي. عن تجربته الجديدة هذه، يقول زافين انه يطمح إلى إرساء "نفس جديد" في الاعلام اللبناني وإلى ابتكار مساحة حرة للنقاش السياسي، بعيدا عن قوالب المؤسسات الإعلامية التقليدية ذات السقوف السياسية والهواجس التجارية.

"المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" هي منظمة حيادية مستقلة لا تبغي الربح، مقرّها الرئيسي برلين، ألمانيا، وهي قيد التسجيل في لبنان منذ العام 2016. تعنى المنظمة بتعزيز المشاركة السياسية، ومساءلة الهيئات الحكومية، وتطوير المؤسسات الديمقراطية في أرجاء العالم كلّه، كما تساهم في إيجاد الوسائل المحلية الكفيلة بتعزيز حق المواطن/ة العالمي في المشاركة في الحياة السياسية، وفق ما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

