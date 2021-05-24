هند صبري: شكلت مع احمد عز ثنائي أحبه الجمهور منذ "مذكرات مراهقة"

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"الخليج 365": قالت الفنانة هند صبري أنها لم تلتقِ بالشخصية الحقيقية التي قدمتها في مسلسل "هجمة مرتدة" والمأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، معربة عن سعادتها بالتجربة وشعورها بالرضا عن طريقة تقديم شخصية دينا أبو زيد التي ظهرت بها في الاحداث.

وردت صبري في مقابلة مع "الخليج 365" على النقد الموجه للشخصية التي قدمتها بأنها هادئة للغاية بالقول أن طبيعة عمل عميل المخابرات تجعله يتعامل بالطريقة التي قدمتها، فهو شخص هادئ لا يلفت الأنظار إليه ولا يسعى لأن يكون جاذب للاخرين فضلاً عن حرصه فيما يتعلق بمسألة ضبط الانفعالات وطريقة التعامل مع المحيطين بها.

وأكدت هند أنها لم تشعر بالقلق من فكرة العمل عندما عرض عليها لكونه مأخوذ من أحداث حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، مشيرة إلى أن استعدادات كثيرة قامت بها قبل التصوير للاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بشخصية دينا.

وأشارت إلى أن طبيعة الدور استلزمت منها تدريب على الاشتباك بالأيدي بشكل رئيسي، لافتة إلى أن ثمة تفاصيل حول الدور تحدثت فيها مع المؤلف والمخرج للاستقرار عليها بشكل كامل خاصة فيما يتعلق بقصة الحب الرومانسية التي جمعت بين دينا وسيف باعتبارها من الخطوط الدرامية المهمة والمؤثرة في الاحداث.

وأشارت إلى أن الرومانسية الموجودة بين دينا وسيف وجدت رد فعل جيد لدى الجمهور بسبب طبيعة قصة الحب والصعوبات التي تواجهها فضلاً عن حب الجمهور للدويتو بينها وبين أحمد عز منذ فيلم "مذكرات مراهقة" لافتة إلى أن تفاصيل هذه المشاهد كتبت بطريقة ذكية زادت من مشاعر الجمهور الإيجابية لهم.

وأوضحت أن المسلسل يضم عدد من الخطوط الدرامية المهمة من بينها علاقة دينا بجدها الذي يقوم بدوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فهو مصدر الفخر والاعتزاز بالنسبة لها وهو الرجل الذي شاهد الهزيمة في حرب 67 والانتصار في حرب 73.

وأكدت أن طبيعة العمل المخابراتي تجعله ملئ بالتفاصيل خاصة إذ كان عمل درامي وهناك مساحة لسرد العديد من التفاصيل وما حدث من كواليس، مشيدة بالمنافسة القوية في السباق الرمضاني بين الأعمال الدرامية وتميز صناعها معتبرة أن من نجح في رمضان الحالي اثبت قدرة على الاستمرارية خلال السنوات المقبلة.

وحول فترة اصابتها بفيروس كورونا، قالت هند أن هذه الفترة كانت صعبة للغاية بالنسبة لها، لاسيما مع اصابة والدتها أيضا خلال نفس الفترة وبقاءها في العزل بجانب ابتعادها عن بناتها خلال تلك الفترة.

وتحدثت هند عن مشروعها الدرامي الجديد مع شبكة نتفلكس وهو مسلسل "البحث عن علا" معربة عن سعادتها بالتجربة التي ستبصر النور قريباً وتقوم ببطولتها وتعمل فيها كمنتج فني أيضاً للمرة الأولى.

وأكدت هند أنها متواجدة في المشروع منذ أن كان فكرة وسينتهي دورها مع تسليم الحلقات بالكامل بعد الانتهاء منها بحكم عملها كمنتج فني مشيرة إلى أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لها لأسباب عدة حيث باتت منشغلة بأمور كثيرة بخلاف دورها الذي تقدمه بالمسلسل.

ونفت أن يكون قد تم تغيير اسم المسلسل من "عايزة اطلق" إلى "البحث عن علا" مؤكدة على أن الاخبار التي نشرت حول هذا الأمر لم تكن صحيحة على الاطلاق خاصة وأن العمل ليس له علاقة بمسلسل "عايزة اتجوز" الذي قدمته قبل نحو 10 سنوات سوى بوجود شخصية البطلة علا عبد الصبور لكن عام 2021 وبأحداث وتفاصيل مختلفة بشكل كامل سيشاهدها الجمهور عند عرضه على نتفلكس.

وحول تواجدها في السينما خلال الفترة المقبلة، قالت هند أنها ستقوم باستئناف تصوير دورها في فيلم "كيرة والجن" بعد أجازة عيد الفطر حيث يتبقي نحو 6 أسابيع للانتهاء من الفيلم بالكامل ليدخل بعدها المراحل النهائية من أجل تجهيزه للعرض بالصالات السينمائية.