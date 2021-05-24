شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يخوض مغامرة في "بوب جى" ويبحث عن مخرج للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "بوب جى"، خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتم جلسات عمل تتم للوقوف على التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق تصوير الفيلم الذى ينتمى لنوعية الفانتازيا والإثارة.

وتدور الأحداث حول مغامرة معينة يخوضها بطل الفيلم ممزوجة بين مشاهد الأكشن والكوميديا، ولم يستقر صناع الفيلم على المخرج الذى يتولى العمل حتى الآن، والفيلم من تأليف حاتم حسين وسيتم اختيار باقى فريق العمل لتسكين الأدوار، تمهيداً لانطلاق التصوير.

من ناحية أخرى يخوض فهمى، أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، وحاليًا فى مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد أوتاكا وتأليف أمير طعيمة وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويراهن عليه خلال مشواره الفنى، ويقدمه بشكل جديد.

وفى السايق ذاته انتهى أحمد فهمى من تصوير فيلم "العارف" وينتظر طرحه فى السينمات والذى يتقاسم خلاله البطولة مع النجم أحمد عز، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.