كروز يكشف سر وضع عملات معدنية بحذائه

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

كشف النجم العالمي توم كروز، كواليس واحدة من أكثر اللقطات شهرة من فيلم Mission Impossible، بعدما واجه صعوبة كبيرة في تقديمها.



جاء ذلك في سلسلة من المقابلات المقتطفة التي أجراها النجم مع المخرج وكاتب السيناريو كريستوفر ماكواري في الذكرى السنوية لشركة باراماونت.

وأوضح كروز أنه ظل يتراجع كثيرًا عندما تم سقوطه فجأة عبر كابل في قبو مقر وكالة المخابرات المركزية، وقال كروز إنه كان غير قادر على التوازن بالسرعة الكافية على الكابل.

وأضاف الممثل: "كان الوقت ينفد منا، وواصلت السقوط على وجهي ولم ينجح الأمر" ، موضحًا أنه طلب أخيرًا من أعضاء الطاقم عملات معدنية بالجنيه البريطاني لوضعها في حذائه كأثقال موازنة، وضبط التوازن.

وفاز توم كروز بالجولدن جلوب 3 مرات في مسيرته، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم "جيري ماجواير" عام 1997 و"ولد في الرابع من يوليو" عام 1990، وجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "ماجنوليا" عام 2000.