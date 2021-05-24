بعد غياب.. كيفن سبيسي "المنبوذ" يعود للشاشة الفضية بهذا الفيلم

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أعلن الممثل الأمريكي كيفن سبيسي عودته إلى الشاشة الفضية بعد غياب بفيلم The Man who drew God.



ووفقا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، انهارت مسيرة "سبيسي" الفنية منذ 3 أعوام، بعد سلسلة من الاتهامات المتتالية بالاعتداء الجسدي على زملاء له في هوليوود، وفقا للعين.

وتتناول أحداث الفيلم قصة محقق مسؤول عن إثبات براءة متهم خطأ بالاعتداء الجسدي على الأطفال.

ويشارك سبيسي البطولة، الممثلة المخضرمة فانيسا رديجريف، ويتولى زوجها الإيطالي فرانكو نيرو مهمة إخراج الفيلم.

وسبق وأنكر "سبيسي" الاتهامات الموجهة إليه، كما قارن مؤخرًا وضعه المهني بهؤلاء ممن خسروا وظائفهم بسبب الأوضاع الاقتصادية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتحدث سبيسي عن معاناته بسبب الاتهامات التي وجهت إليه بقوله: "مهنتي وعلاقاتي وكل ما أملكه في هوليوود ذهب أدراج الرياح بمجرد اتهامي".