منال بنشليخة تطرح ألبوم 360 على أنغامي

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"الخليج 365": طرحت الفنانة المغربية منال بنشليخة ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان 360، على تطبيق أنغامي.

ويضم الألبوم الجديد، مجموعة من الأغاني و التي تحمل طابعاً مختلفاً و متجدداً، وحصد ألبوم 360 منذ الساعات الأولى على إطلاقه نجاحاً كبيراً.

واختارت الفنانة منال بنشليخة، من خلال هذا الألبوم العودة إلى جذورها وأصولها المغربية، وتقييم حياتها كإمرأة مغربية متحررة تعيش في مجتمع مغربي حديث، عن طريق تسليط الضوء على عدد من المواضيع التي يفضل فيها المجتمع المغربي التزام الصمت.

وجاء ألبوم 360، بمجموعة من الأنماط المختلفة، منها البوب ، والروك، والتراب، والريغي، والشرقي، والهاوس.

وتجدر الإشارة ، أن منال بنشليخة أصدرت يوم الإثنين الماضي، أغنية "عيطو للبوليس" التي تعد ضمن أغاني البوم 360، حيث احتلت المركز الأول على تطبيق أنغامي في الترتيب المغربي والمغاربي.



