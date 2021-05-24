نبيل الحلفاوي يعلن تلقيه لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن تلقيه لقاح فيروس كورونا رغم معاناته مع مرضي السكر والضغط.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عندي سكر وضغط واتطعمت.. الأمراض المزمنة سبب أدعى للتطعيم.. وإلا ما كانوش أدوهم أولوية".

جاء ذلك ردا منه على سؤال لأحد متابعيه عبر تويتر، قال له: "أنا مراتي مريضة سكر وخايف أطعمها من المصل بتاع كورونا، فلو حضرتك أخدت اللقاح ممكن تفيدنا بالتجربة".

وشارك الحلفاوي، في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "القاهرة كابول"، وهو من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.