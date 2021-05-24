علي ربيع يعلق على خسارة محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل الفنان علي ربيع، عقب انتهاء مباراة ليفربول وكريستال بالاس وخسارة اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، لقب هداف الدوري الإنجليزي لصالح اللاعب هاري كين.

ونشر ربيع، صورة له وهو يمسك بفانلة محمد صلاح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحسن هداف، فرقت على جول.. تتعوض إن شاء الله، محمد صلاح".

وفاز فريق ليفربول على فريق كريستال بالاس بهدفين دون رد في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي، والتي توج بعدها ليفربول بالمركز الثالث.

وحسم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا في شباك ليستر سيتي في الجولة الـ 38 للمسابقة ويصل رصيده إلى 23 هدف، ويبقى الفارق بينه وبين محمد صلاح هدف واحد فقط، والذي توقف رصيده عند 22 هدفا.

جدير بالذكر أن علي ربيع شارك في دراما رمضان المنقضي 2021 بمسلسل"أحسن أب"، وخاض بطولته بجانبه كل من هاجر أحمد، سامي مغاوري، أحمد فتحي، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.