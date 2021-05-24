شكرا لقرائتكم خبر عن 12بيضة و8 وجبات يوميًا .. خطة مارك والبيرج ليتحول لـ أحمد حلمى فى أكس لارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم العالمي مارك والبيرج متابعيه وجمهوره مؤخرًا بصور بدا فيها بوزن ضخم للغاية، عما اعتاده جمهوره منه، خاصة أنه دومًا ما يهتم بلياقته البدنية ويشارك متابعيه على السوشيال ميديا اهتمامه بفورمته الرياضية وهي الصور التي جاءت ضمن كواليس عمله القادم الذى يجسد فيه شخصية الأب ستو الذى كان ملاكمًا قبل أن يصير كاهن.

مارك والبيرج وبعدما ظهر بتلك الصور الذى بدا فيها على طريقة أحمد حلمى بفيلمه الشهير اكس لارج، كشف الشيف الخاص له خلال تصريحات لموقع الديلى ميل عن الطريقة الذى اكتسب بها 20 كيلو إضافية لجسده بشكل سريع، مؤكداً أن تلك الكيلوات لم تكن كافية ليظهر بهذا الشكل الذى بدا عليه، حيث لجأ لحيل أخرى مثل بدلة وذقن اصطناعية.



مارك والبيرج

وخلال التصريحات قال الشيف الشخصي لورانس دوران أن مارك والبيرج يأكل طوال الفترة الماضية ثمانية وجبات في اليوم بحوالي 7000 سعرة حرارية من أجل تحقيق هذا التحول في مظهره، بهدف إضافة ما لا يقل عن 30 كيلو تمكن بالفعل من إضافة 20 منها، ومتبقى 10 يعمل عليهم، كما أكد الشيف الخاص به أنه يجب على الممثل التوقف وتناول الطعام كل ثلاث ساعات تقريبًا.



مارك

وأوضح دوران أيضاً أنهم يلتقوا بفريق من الأطباء الذين يقومون بعملهم بجانب أخصائي التغذية الذي يعطيهم تفصيلاً كاملاً لما يحتاجه جسمه وما يفتقر إليه جسده ويضع خطة وجبات وفقًا لذلك.



حلمى ومارك والبيرج

وأضاف دوران "نحن نصنع كربوهيدرات جيدة ، وخضروات خضراء داكنة ، وبعد ذلك ، نغير البروتين طوال اليوم ، وعلى الأقل يأكل مارك 12 بيضة في اليوم".