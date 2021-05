شكرا لقرائتكم خبر عن بيت ميدلر وسارة جيسيكا باركر وكاثي نجمي يعودون لبطولة فيلم Hocus Pocus 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثلاثى بيت ميدلر، سارة جيسيكا باركر وكاثي نجمي، للجزء الثاني من سلسلة Hocus Pocus 2، بدور الأخوات ساندرسون الشريرة، على أن يون الجزء الجديد من العمل من إخراج شركة ديزنى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وكان من المقرر أن يطرح الفيلم الجديد في أكتوبر من العام المقبل 2022، جنبا إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ تصوير Hocus Pocus 2 أواخر العام الماضى، ولكن تم تأجيل العمل على الفيلم بسبب تداعيات فيروس كورونا، التي أدت إلى إغلاق الكثير من الدول حول العالم.

تعود ميدلر بدور Winifred Sanderson، مع عودة Parker و Najimy كشقيقتين لها ، Sarah و Mary، على التوالي، في Hocus Pocus 2، تقوم ثلاث شابات بطريق الخطأ بإعادة أخوات ساندرسون إلى سالم المعاصر ويجب أن يكتشفن كيفية منع الساحرات الجياع من إحداث نوع جديد من الخراب في العالم.

كما كانت أكدت الممثلة سارة جيسيكا باركر لمجلة فانيتي فير إن كورونا سيمثل جزءا من مسلسلSex and the City، مضيفة: "الوباء سيكون جزء من قصة Sex and the City، لأن هذه هي المدينة التي تعيش فيها [هذه الشخصيات]، ويبنتشر فيها فيروس كورونا، وبالتالى سيظهر المسلسل كيف غيّر ذلك العلاقات بمجرد اختفاء الأصدقاء؟"

المسلسل الذى سيطرح تحت اسم And Just Like That، سيتابع تقديم شخصيات المسلسل الشهير السابق، وقد لعبت باركر دور البطولة في المسلسل الأصلي.

ويغيب عن المسلسل الجديد Kim Cattrall ، الذي لعب دور Samantha Jones، حيث اختارت كاترال عدم المشاركة في الإصدار الجديد.