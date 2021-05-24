هنري كافيل بطل فيلم highlander

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد النجم العالمي هنري كافيل، للمشاركة في بطولة فيلم highlander، وذلك بحسب تقارير عالمية.

وعلى حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أعرب النجم البريطاني عن سعادته للمشاركة في بطولة العمل، ولم يكشف أي تفاصيل حول دوره بالعمل.

وكتب "كافيل": "أخبار مثيرة للغاية، لقد كنت دوما من عشاق هايلاندر منذ طفولتي، وأفلام الثمانينات بكل مجدها، وصولا للمسلسل التليفزيوني مع ممثل كان يشبه بشكل ملحوظ أحد أخوتي، وبما إنني أحب السيوف، فهذه فرصة لا مثيل لها في ظل وجود مخرج موهوب مثل تشاد ستاهلسكي لإخراج الفيلم".

وتابع: "أنا وفريق العمل نعمل على جعل هذا الفيلم مغامرة لن أنساها وآمل ألا تنسوها جميعا، وهذا المشروع دفعني إلى الانغماس في تراثي الاسكتلندي وإجراء الأبحاث من أجل الفيلم".

يذكر أن النسخة الأولى من الفيلم طرحت عام 1986، بطولة شون كونري، كلانسي براون، كريستوفر لامبرت، وحقق الفيلم وقتها نجاحا كبيرا.