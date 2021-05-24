صورة| روبي بإطلالة جريئة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة روبي، بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.

ونشرت روبي الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام".

وكانت الفنانة روبي، قد عادت مؤخرًا إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية" تم طرحه على موقع يوتيوب.

وضم الألبوم 10 أغنيات هي "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما تضمن الألبوم أغاني "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أماديو.