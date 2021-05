محمد الفلاح - أوبرا وينفري تكشف المستور عنه: تعرضت للاغتصاب 4 سنوات متصلة

الإثنين 24 مايو 2021

تحدثت المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري عن تفاصيل تعرضها للاعتداء الجسدي في طفولتها أكثر من مرة.



ووفقًا لموقع "ذا إنترناشونال نيوز" الأمريكي، تحدثت أوبرا عن تفاصيل اغتصابها في وثائقي The Me You Can’t See، الذي يعرض عبر شبكة "أبل تي في".

وقالت أوبرا: "تعرضت للاعتداء الجسدي في عمر الـ 9 والـ 10 والـ 11 والـ 12 على يد ابن عمي (19 عامًا)، ولم أكن أملك تصورًا عن معنى الاعتداء الجسدي أو الاغتصاب في ذلك الوقت".

وتابعت: "لم أفهم ما حدث معي، لم أكن أعرف كيف يتم إنجاب أطفال، فقط تعلمت أن طفلة أنثى ليست آمنة في مجتمع يمتلئ بالرجال".

وكشفت أوبرا تفاصيل تعرضها للاغتصاب أول مرة عام 1986، في برنامجها للتوعية بخطورة الانتهاك الجسدي للأطفال، كما كشفت تعرضها للانتهاك الجسدي على يد أحد أصدقاء والدتها.

ويركز الوثائقي على الصحة العقلية، وهو من إنتاج الأمير هاري وأوبرا وينفري، للتوعية بأهمية الحديث عن المشاكل النفسية ومنح صوتًا لمن لا صوت لهم.

وظهرت النجمة ليدي جاجا في أحد حلقات الوثائقي السابقة، للتحدث عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج موسيقي في سن الـ 19، كذلك كشف الأمير هاري عن أحاسيسه بعد وفاة والدتها الأميرة ديانا.

ويظهر في الوثائقي أيضًا الممثلة جلين كلوز، التي تتحدث عن مشاكلها النفسية بسبب نشأتها الدينية المتزمتة.