شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية بـ مجمل إيرادات فيلم Nobody والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الدراما الجديد Nobody بحوالى مليون دولار في خلال السبوع الماضى، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 45 مليونا و829 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه فى 26 مارس الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 25 مليونا و729 ألف دولارا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و20 مليونا و100 ألف دولار في دورالعرض حول العالم.

يقوم الحائز على جائزة إيمي "بوب أودينكيرك بلعب دورHutch Mansell، وهو أب وزوج تم التقليل من شأنه وتجاهله، إضافة إلى تعرضه للكثير من الإهانات.

ولكن عندما اقتحم لصان منزله ذات ليلة، رفض Hutch الدفاع عن نفسه أو عائلته، ما جعل ابنه المراهق بليك، يشعر بخيبة أمل فيه ويبدو أن زوجته بيكا "كوني نيلسن"، ستبتعد عنه هي الأخرى عنه.

تستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.