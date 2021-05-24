شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردى ما بين خلافة دانيال كريج بجيمس بوند أو لعب ولفرين بعد هيوجاكمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الممثل العالمى توم هاردى واحدًا من أبرز نجوم التمثيل على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، ومؤخرًا بات من أهم المرشحين للعب دور البطولة في دورين مهمين للغاية، هما دور البطولة في سلسلة أفلام جيمس بوند خلفاً للنجم دانيال كريج الذى يعد الفيلم المنتظر عرضه في دور السينما هو الأخير له مع السلسلة.



توم هاردى

وقد أعلن من قبل أنه سيتم الكشف عن Bond الجديد في العام الجاري 2021 ، وإذا حصل توم على الدور ، فسيصبح جيمس بوند العاشر في سلسلة الجاسوسية الشهيرة، وحسب التقارير سيكون توم هاردي جاهزًا ليحل محل دانييل كريج في دور جيمس بوند القادم، حيث انه الأكثر قربًا في السنوات الأخيرة للشخصية.

وذلك بناء على مواقع مثلdeadline والتى أكدت أن النجم الشهير مرشحاً بقوة لخوض غمار التجربة، مع جيمس بوند في سلسلة جديدة.

قبل أن يصرح النجم هيو جاكمان مؤخراً بأن خليفته المفضل للعب دور ولفرين بسلسلة أفلام اكس مان، هو توم هاردى، الذى يعتبر أفضل ممثل من وجهة نظره قد يلعب الشخصية مثلما ذكرت العديد من المواقع الأجنبية مؤخراً مثل موقع menshealth.

وكان هيو جاكمان قد أضاف أن سنه حاليًا ربما لم يعد يؤهله للعب الشخصية من جديد في سلسلة أفلام أخرى بأنه لا يزال يكن لشخصية لوجان احتراماً ومحبة كبيرة خاصة أن تلك الشخصية التي ساهمت في صنع نجوميته الكبيرة.