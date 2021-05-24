فيديو.. طرح البرومو التشويقي لفيلم "ماما حامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ماما حامل" البرومو التشويقي للعمل المقرر طرحه بالسينمات يوم 2 يونيو المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينرجي فيلمز المنتجة للفيلم، البرومو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمك حامل!..الإعلان التشويقي لفيلم ماما حامل .. 2 يونيو بجميع دور العرض".

وظهر في البرومو تعدي الفنانة ليلى علوي بالضرب على الفنان محمد سلام خلال نقاش دار بينهما بالأحداث الدرامية للعمل.

وتجسد بطلة الفيلم الفنانة ليلى علوي، دور سيدة متزوجة من بيومي فؤاد، و(أم) للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الإجتماعية، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وهو من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى الأتربي، سامي مغاوري.