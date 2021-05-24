جيهان خليل دون مكياج ودرة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها في عرض البحر، خلال قضاء عطلته الصيفية.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أنيقة.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، من أمام البحر.

ساندي علي

نشرت الفنانة التونسية ساندي علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حازت على إعجاب جمهورها

عاشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، نالت الصورة إعجاب متابعيها.