موقف عمرو دياب وزينة عاشور بعد معرفتهما بمرض ابنتهما "جنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت جنا عمرو دياب، عن موقف والدها الفنان عمرو دياب ووالدتها زينة عاشور تجاه مرض متلازمة فرط الحركة وتشتت الإنتباه الذي تعاني منه .

وكشفت جنا، عن موقف والدتها زينة عاشور من مرضها ببرنامج "ET بالعربي"، قائلة: "والدتي تدعمني بشدة لأنها في حالات معينة حينما يشعر أي والدين، بأن طفلهما كسول أو بأنه لا يهتم سوى لنفسه.. أمي بدأت تفهم أني لا أقصد حقا عدم الإهتمام بغيري وإنما الأمر هو بسبب مرضي، لذا إذا قالت (جنا لدينا موعد على الغداء يوم الأحد)، وأنا نسيت ذلك تتفهم هذا الأمر كليًا، وتقول لي أنا أتفهم أن هذا بسبب فرط الحركة وتشتت الإنتباه".

وعن موقف والدها من مرضها، فأضافت: "والدي كان داعمًا جدًا، وتلقيت العديد من المكالمات منه، يخبرني بأنه فخور بي جدًا.. أحسنت يا جنا .. أنا فخورة جدا لوجود أمي وأبي في حياتي لأنه دائمًا بجانبي، وأبي يظهر لي بأنه يتفهم ما أمر به، وعندما تحدثت إليه على الهاتف قال لي (أنا أفهمك .. أفهم بشكل كامل ما تشعرين به)".

وكانت جنا عمرو دياب، تحدثت عن مرضها ببرنامج "ET بالعربي" خلال تواجدها في لندن، بأن مشاكلها الدراسية سببها متلازمة فرط الحركة وتشتت الإنتباه التي تم تشخيصها فيه بالإضافة لما يعرف بـ"إضطراب الهلع" و"إضطراب القلق".

جدير بالذكر أن جنى عمرو دياب نشرت تدوينة عبر حسابها على إنستجرام، انتقدت فيها الجهة التعليمية التي حاولت فصلها بسبب عدم قدرتها على الحصول على درجات عالية مثل زملائها، وهو ما اثار حالة من الجدل لتكشف على إثره عن مرضها.