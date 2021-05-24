جائزة ولا في الأحلام..أمريكي يفوز بـ515 مليون دولار في اليانصيب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 31 دقيقة

في لحظة قد تنقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، وهذا ما حصل مع مواطن أمريكي من ولاية بنسلفانيا فاز بالجائزة الكبرى لليانصيب ليلة الجمعة قيمتها 515 مليون دولار.

وكانت الأرقام الفائزة 6-9-17-18-48، مع الرقم الذهبي 8.

وسيحصل الشخص على 348.6 مليون دولار نقدا بعد خصم الضريبة من الجائزة الكبرى.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنها أكبر جائزة في ولاية بنسلفانيا منذ أن أصبحت أحد المشاركين في Mega Millions في عام 2010 وتاسع أكبر جائزة كبرى تمنح منذ بدء اللعبة في عام 2002، وتبلغ احتمالات الفوز بالجائزة 1 على 303 مليون بطاقة.

وتعد هذه ثالث جائزة كبرى في عام 2021، بعد جائزة 1.050 مليار دولار التي جمعتها مجموعة من اللاعبين في ميشيغان في 22 يناير وجائزة 96 مليون دولار فاز بها زوجان من نيويورك في 16 فبراير.

وقالت Mega Millions إنها كانت واحدة من 53 تذكرة تطابق أربعة أرقام بالإضافة إلى Mega Ball للفوز بما لا يقل عن 10 ملايين دولار في جميع أنحاء الولاية.