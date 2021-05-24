شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى عن وقوفها بجانب إيمى ودنيا في جنازة والدهما: كانوا تائهين من غير أمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هالة صدقى، صورة من جنازة النجم الكبير سمير غانم، وهى تقف بجوار ابنتي الراحل دنيا وإيمى عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت هالة: "إحساسي في اللحظة دى أن إيمي ودنيا رجعوا أطفال، وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم لكن تائهين من غير أمهم، يا رب ما يحرم حد من أي غالي ولا عزيز ويلاقي الإيد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشدة ربنا يرجعلهم أمهم بألف خير".



هالة صدقى

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في جنازة الفنان الكبير الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوى، حيث حرصوا على توديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء لابنتيه دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم وزوجيهما الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد، خاصة أن العزاء اقتصر على المقابر فقط، وتم دفن جثمانه بعدها بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى كلا من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.