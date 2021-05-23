6 تفاصيل خفية وراء أشهر أفلام هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تختلف المشاهدة الأولى لأي فيلم عن الثانية والثالثة؛ فالفيلم الجيد هو الذي يكشف تفاصيل جديدة مفاجئة مع كل مشاهدة.

وقد تتفاجأ من كمية التفاصيل الخفية والمذهلة التي تتضمنها أفلام شهيرة، لم تلاحظها بعد.

واستعرضت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في التقرير التالي، أبرز التفاصيل الخفية التي لم نلاحظها في أفلام هوليوود.



1- Forest Gump





واجه الممثل الأمريكي الفائز بالأوسكار توم هانكس مشكلة كبيرة خلال تصوير فيلم Forest Gump (فوريست جامب)، وهي تعلم اللهجة الجنوبية التي امتازت بها شخصيته في الفيلم.

وفي سبيل حل المشكلة تحول توم هانكس المعلم إلى تلميذ، ولجأ إلى الصبي الذي لعب دور "فوريست جامب" في طفولته لتعليمه اللهجة الجنوبية الأصلية.



2- Raiders of the Lost Ark





ظهر في أول أجزاء سلسلة إنديانا جونز، سارقو التابوت الضائع، خريطة للعالم تظهر فيها فلسطين بدلًا من إسرائيل، إذ صدر الفيلم عام 1936، ولم يتم إعلان إسرائيل كدولة حتى عام 1948.



3- The Shining





يبدو أن فيلم الرعب الشهير "ذا شاينينج" كان بمثابة مشروع عائلي للمخرج ستانلي كوبريك.

شاركت فيفيان كوبريك، ابنة مخرج الفيلم في أحد المشاهد، حيث قامت بدور كومبارس في مشهد الحفلة.

4- Goodfellas





كشف المخرج مارتن سكورسيزي، أنه استمد الإلهام لفيلم "الإخوة الطيبين" من حياته الشخصية، إذ استخدم مواد في صناعة فيلمه كان والديه يستخدموها في منزلهم.



5- Parasite





كشف المخرج الفائز بالأوسكار بونج جون هو، عن وجود تفصيلة في فيلم "طفيلي" مستوحاة من فيلم الرعب Psycho (سايكو) للمخرج ألفريد هتشكوك.

واعترف بونج أنه استمد الإلهام لفيلمه الدرامي من فيلم هيتشكوك.

6- The Dark Night

ارتجل الممثل الأمريكي الراحل هيث ليدجر الكثير من مشاهد فيلم "ذا دارك نايت"، ويعرف أغلب عشاق سلسلة باتمان هذه المعلومة.

ما لا يعرفه الكثير، أن مشهد لعق الجوكر شفتيه قبل الحديث كان ارتجالًا، ليس فقط لإتقان شخصية الجوكر، ولكن أيضًا لضمان ثبات المكياج الذي كان يتساقط بدون هذه الحركة.