جزء جديد من سلسلة الرعب الشهيرة "بريداتور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صناع سلسلة أفلام الخيال العلمي والرعب Predator (المفترس) بدء تنفيذ جزء جديد من السلسلة.

ووفقًا لموقع "NME" الأمريكي، تقوم الممثلة الأمريكية أمبر ميدثندر بدور البطولة، ويتولى المخرج دان تراشتنبرج مهمة إخراج الفيلم، والكاتب توم كلانسي مهمة التأليف.

الفيلم من إنتاج شركة بارامونت، ومن المتوقع أن تتناول أحداثه امرأة من قبيلة كومانشي، تثور على عادات وتقاليد قبيلتها من أجل أن تصبح محاربة.





وبدأت شائعات عودة سلسلة "المفترس" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يؤكد المخرج دان تراشتنبرج مؤخرًا إشرافه على العمل.

وأكد المخرج الخبر عبر حسابه الرسمي على تويتر بقوله: "العمل على الفيلم مستمرا منذ 4 أعوام، ونأمل أن يلبي توقعات الجمهور".

وبدأت سلسلة "بريداتور" عام 1987 من إنتاج شركة فوكس، وبطولة النجم أرنولد شوارزنيجر، ثم استمرت في التطور عبر أعوام، لتنطلق منها سلسلة Alien vs. Predator وأعمال أخرى.