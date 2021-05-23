رحمة رياض تعلن خطوبتها للممثل الأميركي العراقي ألكسندر علوم

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"الخليج 365": أعلنت المغنية العراقية الشابة رحمة رياض خطوبتها لعارض الأزياء والممثل الأميركي من أصول عراقية ألكسندر علوم، الذي برز إسمه بشكل كبير في رمضان 2021 بعد مشاركته بمسلسل “أم بديلة” الذي قام ببطولته إلى جانب عددٍ من نجوم لبنان والعراق.

ونشرت رياض صورة جمعتها بعلوم عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام"، معلقة بقولها: "باركولي".

بينما نشر علوم صورة أخرى جمعته بها وعلق عليها بالقول: "وعد مني وعد و اخذتها ❤️باركولي"



يذكر أن رياض شاركت مؤخراً في لجنة تحكيم برنامج "محبوب العراق" - "عراق ايدول" بموسمه الأول. أما ألكسندر علوم فكان قد بدأ حياته الفنية كعارض أزياء في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يجد طريقه إلى عالم التمثيل.