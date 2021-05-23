"الرحلة" وثائقي لميريام فارس على نتفليكس

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة ميريام فارس عن تعاون يجمعها بمنصة نتفليكس العالمية التي ستبث وثائقي عنها في 3 يونيو المقبل.

بينما طرحت المنصة الإعلان الترويجي للوثائقي الذي يستغرق ساعة و١١ دقيقة، وتتحدث فيه الفنانة اللبنانية عن فترة حملها خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا، ومراحل تحضير البومها السادس الذي سيصدر قريباً ويتضمن 10 أغنيات متنوع اللهجات.

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "حالة حلوة"، إذ شاركت في أحد الإعلانات المصرية مع الفنان المصري آسر ياسين، وحققت الأغنية الخاصة بالإعلان نجاحاً ملحوظاً، ووصل عدد المشاهدات عبر "يوتيوب" إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.