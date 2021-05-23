شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل لـcbc: صورت f9 فى 2019 ولم Hتخيل اننا سننعزل عن بعض بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، صناع وأبطال فيلم "fast and furious"، الذي بدأ عرض الجزء التاسع منه مؤخرًا في معظم دول العالم ومصر، وذلك خلال حلقة اليوم الأحد في برنامج It’s Show time، حصريا على قناة cbc.

وتحدث النجم العالمي فان ديزل، بطل الفيلم، عن أحداث الجزء التاسع، والتفاصيل الجديدة التي تتمحور حولها الأحداث، حيث قال إنه أثناء التصوير لم يكن يتخيل أن يتم عزل صناع الفيلم ولم يكن يتوقع أبدا أنه سيشتاق للسينما بهذا الشكل ولدخول السينمات، مؤكدا أن العالم يتغير ويفرض تلك التغيرات على الجميع.

وأضاف ديزل: حينما كنا نصور الفيلم في لندن عام 2019، لم يكن لدينا فكرة عن العام المقبل 2020، ولم يكن في مخيلتنا أننا سننعزل عن بعضنا البعض، ولكن في النهاية أشعر أنني مبارك.

وتابع فان ديزل إن العمل يتمحور حول الأبوة، وأن شخصيته في الفيلم عندما يصبح أب يعيد التفكير في ماضيه وعلاقته بعائلته.

كما روى المخرج الأمريكي جاستن لين تأثير انتشار ونجاح الفيلم عالميا، وخاصةً في الشرق الأوسط، وكيف يغير ذلك من طريقة التفكير في أحداث الأجزاء الجديدة، ومتى تكون النهاية، حيث قال لين إن نجوم الفيلم، قدموا العديد من النجاحات، ولذلك هو يحاول أن يفاجئهم دوما، ويسعد جدا عندما يتساءلون كيف سننفذ المطلوب منهم، وبالتالي يجلسون سويا ويتناقشون في كيفية تنفيذ المشاهد الخاصة بالفيلم.

يذكر أن fast and furious، من أكثر سلاسل الأفلام شهرة حول العالم، منذ عرض الجزء الأول عام 2001، بسبب تناولها لمطاردات السيارات في إطار الجريمة. وبعد تأجيل لأكثر من عام بسبب أزمة فيروس كورونا، عرض الجزء التاسع من السلسلة مؤخرًا، في معظم دول العالم، وانضم لأبطاله شخصية جديدة يقدمها النجم جون سينا.

كان البرنامج قد استضاف في الآونة الأخيرة عددا من النجوم العالميين، أبرزهم: جورج كلوني وتوم هانكس وأنجلينا جولي وشارون ستون وجلين باول وغيرهم الكثير.

its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.