شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تتعاون فى أغنية جديدة مع الشاعر أحمد حسن راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الفنانة لقاء الخميسى، في أغنية جديدة مع الشاعر أحمد حسن راؤول من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل، وتنتمى إلى أغانى المقسوم وتحمل طابع البهجة وتتماشى مع أجواء الصيف وهى من ألحان سام ايميل.

وحلت مؤخرًا لقاء الخميسى ضيفة في "تليفزيون الخليج 365"، وكشفت خلال الحوار أسباب غيابها عن السينما وهل يشغلها دول البطولة المطلقة، وقالت: "أنا مش مؤمنة بحاجة اسمها البطولة المطلقة، وأنا بشوف البطولة لمجموعة أشخاص كلها لأن النجاح مش بيكون بشخص واحد فقط، وهى بطولة أشخاص وممثلين شاطرين ومخرج شاطر ومدير تصوير وعوامل كتيرة.

وأعرب مؤخرًا الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أغنيتين ضمن مسلسل "الاختيار2" الذى حقق نجاحا كبيرا، وهما أوبريت "احنا مش بتوع حداد" والتى تم طرحها بعد نهاية أحداث الحلقة الأخيرة والتى شارك فيها معظم نجوم الجزأين، وأغنية "وقت الحساب" .

وعن كواليس تحضيراته لأوبريت "احنا مش بتوع حداد" قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" بدأت فى تنفيذها قبل انتهاء شهررمضان بـ4 أيام، والحمد لله جاءتنى ردود أفعال قوية عليها من داخل الوسط الفنى وخارجه .

وأضاف تحضيرات الأوبريت كانت مجهدة وصعبة للغاية خاصة أننا قمنا بإضافة بعض الجمل بعد تسجيلها لكى تخرج بالشكل الذى شاهدها الجمهور .