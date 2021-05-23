شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة يضع اللمسات الأخيرة على أغنيتين استعداداً لطرحهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الهضبة عمرو دياب، اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي.

وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".

ويتواجد الهضبة حالياً فى مدينة الجونة للاستجمام، وأحيا حفل زفاف أحد رجال الأعمال كان فيه عدد كبير من نجوم الوسط الفنى، ويستعد لعدد من الأغنيات الجديدة لاشعال أجواء الصيف عام 2021، ومن المقرر أن تكون بدايتها مع منتصف شهر يونيو المقبل.