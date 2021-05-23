أول تعليق لحورية فرغلي بعد تكذيب أمينة خليل صلة قرابتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة حورية فرغلي، على تصريحات الفنانة أمينة خليل الأخيرة بشأن صلة القرابة التي تربط بينهما وتكذيبها لها.

وقالت فرغلي، ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "أنا مقلتش إنها بنت خالتي.. أنا عارفة إنها قريبتي وقريبتي من بعيد، والعلاقة مش قريبة قوي، لأن أنا كنت طول عمري عايشة بره.. بس فرحت قوي إن في حد في الوسط الفني معايا، وكنت أتمنى أنا وهي نبقى قريبين من بعض، بس للأسف إحنا مش قريبين من بعض، وحاولت بس هي مش عايزة".

وأضافت: "كل واحد في حاله، بس في الآخر أنا مقدرش أنكر، إن أنا أمي قريبة جدتها، دي حاجة معروفة والعيلة كلها عارفاها.. أنا مش بتبلّى عليها ولا بتمسّح فيها ولا أي حاجة خالص.. بالعكس دي حاجة تشرفني".

وكانت الفنانة أمينة خليل، أصدرت بيانا صحفيا بشأن التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وجاء في البيان الصحفي الذي أصدرته أمينة خليل، أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

وأضافت خليل، أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين عائلتها أو عائلة حورية بأي شكل، والأمر لا يتعدى كونه علاقة عائلية بعيدة، وبالتالى طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة من قريب أو بعيد على مر السنوات الماضية، ولم يتطرق لها أى شخص بأي إشارة.

جدير بالذكر أن حورية فرغلي قالت ببرنامج"واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "على الرغم من صلة القرابة بيني وبين أمينة خليل إلا أنها لم تسأل عني قط في محنتي، ولا والدتها التي تُعد ابنة خالة والدتي، ولا توجد خلافات بيننا، ولكن عادة لقاءاتنا كان بها شيء من البرود".