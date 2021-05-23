تعرف على تفاصيل المرض الذي تعاني منه جنا عمرو دياب.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت جنا عمرو دياب، عن تفاصيل مرضها وتأثيره على وضعها الدراسي والصحي.

وقالت جنى، ببرنامج "ET بالعربي" خلال تواجدها في لندن، إن مشاكلها الدراسية سببها متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه التي تم تشخيصها فيه بالإضافة لما يعرف بـ"إضطراب الهلع" و"اضطراب القلق".

وتابعت: "هذا ما يسبب أن أخسر صوتي في بعض الأحيان.. لقد خاب أملي في مدرستي، إن كانوا يمرون في نفس الحالة التي أمر بها، حيث تم إخبارهم من قبل مدرستهم بأنهم غير مؤهلين، فإنهم لديهم شخص يشبههم يمر بنفس الشيء، هذا سيشعرهم بتحسن، لأني عندما كنت في المدرسة، لم يكن لدي أحد، كان لدي أصدقاء جيدون والكل كان يدعمني، لكن لم يكن هناك أي شخص يشبهني، لذا هذا هو السبب الذي دفعني للتعبير عن ذلك على حسابي في إنستجرام".

واستكملت: "تم تشخيصي بعد عامين من خروجي من المدرسة الثانوية، لقد عانيت كثيرًا في المدرسة، وحصلت على درجات دراسية سيئة جدا، بالرغم من إني درست بجد كبير، وحصلت على نفس العلامات التي حصلت عليها بالوقت الذي لم أدرس فيه فعلا، وكنت أجلس وأماطل في المنزل".

وأوضحت: "أعراضي تتضمن عدم القدرة على التركيز وقصور في الانتباه.. إذا كنت أحاول قراءة كتاب ما بما أنني أدرس الأدب الإنجليزي، يتحتم عليا قراءة الكتب، فأجد الأمر في غاية الصعوبة، أن أجلس وأركز فعلا في القراءة، بسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.. أميل إلى نسيان الكثير من الأشياء، لذا إذا قمت بسؤالي عن شيء ما في الماضي، أنسى الكثير من الأشياء التي حدثت بسبب هذا المرض ، وهذه مشكلة لأن أتذكر الماضي الخاص بي، عوضا عن أن أسال أمي أو أن أغوص في ذاكرتي لتذكر كل شئ، أنا أيضا حيوية دائما ، أميل للتحدث كثيرا، وبسبب كلامي الكثير لدي مشاكل صوتية، لذا لدي عقد في الصوت ما يعني أن أحبالي الصوتية تحتك ببعضها ويؤدي ذلك إلى حدوث ورم.. هذا ما يقود إلى أن أخسر صوتي في بعض الأحيان".

وأضافت: "أجد الأمر غاية في الصعوبة بأن أدرس في المدرسة كانوا يعطوني الواجبات، ولسبب ما لم أقم بحل واجباتي أبدا، لقد ماطلت كثيرا، كنت أشاهد التلفاز حتى أشعر بالنعاس، وأخبر نفسي بأني أعلم أن لدي واجب للغد، لنقل 5 واجبات، لكن لا بأس جنا يمكنك أن تستيقظي في السادسة صباحا أو الخامسة صباحا، وأساتذتي يقولون لي جنا، هذا ليس جيد بما يكفي، وأنا أعلم في داخلي أن السبب هو استيقاظي في الخامسة صباحا وأنا متعبة جدا".

جدير بالذكر أن جنا عمرو دياب نشرت تدوينة عبر حسابها على إنستجرام، انتقدت فيها الجهة التعليمية التي حاولت فصلها بسبب عدم قدرتها على الحصول على درجات عالية مثل زملائها، وهو ما أثار حالة من الجدل لتكشف على إثره عن مرضها.