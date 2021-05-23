محمد أمين راضي يجتمع مع يسري نصرالله في عمل درامي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المؤلف محمد أمين راضي، تعاونه مع المخرج الكبير يسري نصرالله في عمل درامي جديد.

وكتب أمين راضي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "وأخيرًا.. يسري نصر الله ومسلسله الأول..حلمنا الأول، ربنا ما يجعله أبدًا الأخير، وطبعًا معروفة..اشتركوا على شاهد vib ..يا رب كملها على خير يا رب".

وكانت آخر أعمال محمد أمين راضي مسلسل "وكل ما نفترق" الذي كتب قصته وعُرض في دراما رمضان 2021 ، وشارك في بطولته ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، أحمد فهمي، طارق عبدالعزيز، رانيا يوسف، محمد الشرنوبي، أيتن عامر، ومن إخراج كريم العدل.

بينما كانت آخر أعمال المخرج يسري نصرالله، مسلسل"نمرة اتنين" الذي عاد للإخراج من خلاله بعد غياب دام أكثر من 4 سنوات، وهي حكاية تحمل اسم"ما تقولش لحد"، وكانت من بطولة منى زكي وأحمد السعدني، ومن تأليف مريم نعوم .