بعد سرقته من مجهول.. لميس الحديدي تستعيد حسابها على "الواتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن استعادة حسابها عبر تطبيق "الواتس آب" بعد سرقته من قبل شخص مجهول.

وكتبت الحديدي، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "تم بحمد الله إستعادة الواتساب من الرقم المنتهي ٤٠٠ بواسطة أصدقائي العباقرة .. شكرًا للحرامي اللي سأل على أصحابي بدلاً مني، أما بخصوص طلبه للشحن أو السلف فممكن تبعتوهالي دلوقتي بدل العيدية أو هدية عيد ميلادي".

وكانت لميس الحديدي، قد وجهت رسالة لأصدقائها بعد سرقة حسابها، قالت فيها: "لكل الأصدقاء .. الواتساب من الرقم الخاص بي المنتهي بـ ٤٠٠ تمت سرقته.. فلو حد بعتلكم عاوز فلوس أو أي حاجة تانية شوفوا بقى أنتم وكرمكم خلوا بالكم".

جدير بالذكر أن الإعلامية لميس الحديدي تقدم برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة قناة "ON "، وذلك من يوم السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

