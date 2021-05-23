حسن الرداد يحذر من حساب مزيف منسوب لزوجته على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان حسن الرداد، تحذيرًا لجمهوره حول وجود حساب مزيف على فيسبوك ينتحل صفة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

ونشر الرداد، صورة الحساب المزيف عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتناقل أخبار عن إيمي سمير غانم، حيث أنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي".

وأضاف: "إيمي ليس لديها أي صفحة على الفيسبوك، وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة".

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد شارك في دراما رمضان بمسلسل"ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.