فيديو| أصالة عن محاولتها الصلح مع أنغام: "هكسر لها البيت تكسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، خلال مقابلة مع برنامج بالعربي، إن الفنانة أنغام لم ترد على طلبها الصلح ولم يتحدثا بعدها.

وأضافت أصالة ممازحة أثناء الحوار مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي: "هروح عندها ع البيت، هاخد أصدقاءنا المشتركين وأروح أدق على الباب وأكسرلها البيت تكسير".

وكانت أصالة قد اعتذرت لأنغام على خلفية خلافهما بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان -زوج أصالة السابق.

وردت أنغام على اعتذار الفنانة السورية أصالة لها من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار، ورغم كل اللي حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف".