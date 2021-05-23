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فيديو| أصالة عن محاولتها الصلح مع أنغام: "هكسر لها البيت تكسير"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، خلال مقابلة مع برنامج بالعربي، إن الفنانة أنغام لم ترد على طلبها الصلح ولم يتحدثا بعدها.

وأضافت أصالة ممازحة أثناء الحوار مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي: "هروح عندها ع البيت، هاخد أصدقاءنا المشتركين وأروح أدق على الباب وأكسرلها البيت تكسير".

وكانت أصالة قد اعتذرت لأنغام على خلفية خلافهما بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان -زوج أصالة السابق.

وردت أنغام على اعتذار الفنانة السورية أصالة لها من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار، ورغم كل اللي حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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