شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الـ30 من "أبوظبي للكتاب" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

افتتح الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الأحد، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ30، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



المعرض تنظمه دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" حتى 29 مايو/أيار 2021.

حضر الافتتاح كل من محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، وسعود عبد العزيز وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وموزة الشامسي مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقام الشيخ خالد بن محمد بن زايد بزيارة جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية في المعرض، التي تحل ضيف شرف على دورة هذا العام من المعرض والدورة القادمة أيضاً، لتسليط الضوء على ما تمتلكه من كنوز أدبية ومعرفية وثقافية وفكرية في مختلف المجالات.

وأكد خلال جولته أهمية استمرارية المبادرات الثقافية لما لها من أثر في التقاء الثقافات والحضارات وتقاربها وأهمية تعزيز دور المعرض في إثراء المكتبة العالمية بترجمة الكتب العربية وغير العربية إلى لغات مختلفة وتشجيع القراءة كجزء أساسي للتعلم المستمر.

وتشارك ألمانيا عبر العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تتيح لرواد المعرض الإبحار في خصوصية الفلكلور والنتاج الأدبي والفني الألماني.

فضلاً عن المشاركة النوعية لعدد من أهم دور النشر الألمانية، وهو ما يتزامن مع إطلاق معرض "من سندريلا إلى سندباد، كلاسيكيات عربية وألمانية" في المجمّع الثقافي بأبوظبي، بالإضافة إلى عرض نخبة مختارة من الأفلام الألمانية خلال فترة إقامة المعرض.

وتفقد الشيخ خالد بن محمد بن زايد أثناء جولته عدداً من الأجنحة ودور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة بالمعرض، مشيداً بالجهود التي بذلتها دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي لإقامة فعاليات المعرض حضورياً مع التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وصحة المشاركين والزوار.

وكذلك سعي مركز أبوظبي للغة العربية لتنظيم دورة استثنائية هجينة تجمع بين المشاركات والفعاليات الواقعية الافتراضية لتمكين الجمهور من حول العالم من المشاركة في فعاليات المعرض.

وشملت جولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد زيارة جناح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للغة العربية، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ووزارة التربية والتعليم، وشركة أبوظبي للإعلام، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، والأرشيف الوطني، وهيئة الشارقة للكتاب، وغيرها.

واطلع على عدد من مشاريع النشر والإصدارات الجديدة كما التقى بنخبة بارزة من المؤلفين والأدباء.

وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي يقام العديد منها عبر شراكات مؤسساتية مثمرة، لتوفر لرواد المعرض ما يزيد على 500 ألف كتاب ما بين ورقي ومسموع ومرئي تقدمها 889 دار نشر.

بالإضافة إلى 229 جلسة افتراضية تشمل مناقشة قضايا ذات أولوية في صناعة النشر وحقول الإبداع الآداب والمعرفة المختلفة يشارك بها 248 متحدثاً من حول العالم، إلى جانب مساحة لتنمية مهارات الكتاب اليافعين والشباب.