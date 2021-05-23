شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال "عودة الأب الضال"..وانضمام ممثلين جدد منهم عبير صبرى وتوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف المخرج أحمد عبد العال تصوير أحداث مسلسل "عودة الأب الضال"، من بطولة نجم الكوميديا بيومى فؤاد، وذلك بعد فترة توقف خلال شهر رمضان المبارك، وقال المخرج إن المشاهد التي تم تصويرها على مدار اليومين الماضيين كانت معظمها أكشن خارجى، وتكاد تكون هي الأصعب في المسلسل.

وأضاف المخرج أحمد عبد العال لـ"الخليج 365"، إن هناك عدد كبير من الممثلين أنضموا لأحداث المسلسل منهم تعاقد على أدوار رئيسية مثل النجمة عبير صبرى، لتجسد دور زوجة بيومى فؤاد، وعدد أخر من الممثلين أنضموا كضيوف شرف منهم محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا" وعارفة عبد الرسول ومحمد على رزق.





يذكر أن مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين، وبطولة بيومى فؤاد، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.