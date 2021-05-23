مغني الفرقة الفائزة بـ"يوروفيجن" يخضع لفحص مخدرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن منظمو "يوروفيجن"، الأحد، أن المغني في فرقة "مونيسكين" الإيطالية التي فازت بدورة هذا العام من المسابقة الغنائية الأوروبية، سيخضع لفحص لكشف المخدرات.

جاء ذلك بعدما أظهرته الكاميرات وهو يقوم بحركة وُصفت بأنها "مشبوهة" خلال الحدث الذي أقيم السبت في هولندا.

وقال الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي في بيان إن "الفرقة نفت نفياً قاطعاً الادعاءات بشأن تعاطي المخدرات وسيخضع المغني المعني طوعاً لفحص كشف المخدرات لدى عودته إلى بلاده".

وأضاف: "هم طلبوا ذلك من تلقاء أنفسهم الليلة الماضية لكن تعذر على الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي تنفيذ ذلك على الفور".

وسيخضع داميانو دافيد إلى فحص لدى عودته إلى إيطاليا بعد الجدل الذي أثارته لقطات مصورة حققت انتشاراً كبيراً عبر الشبكات الاجتماعية تظهر المغني يحني رأسه ويلامس الطاولة بأنفه خلال عرض المسابقة الغنائية، السبت، في روتردام، وهي لقطات شوهدت في العالم أجمع.

وبرر المغني رداً على سؤال عن هذه الحادثة خلال مؤتمر صحفي أعقب الفوز الإيطالي بالمسابقة، انحناءه بأن عازف الجيتار في الفرقة توماس راجي كان قد كسر لتوّه كأساً زجاجية.

ورد داميانو دافيد: "أنا لا أتعاطى المخدرات.. أرجوكم يا شباب، لا تقولوا ذلك.. لا أتعاطى الكوكايين، رجاء لا تقولوا ذلك".

وكتبت الفرقة لاحقاً عبر حسابها على "أنستقرام": "نحن على استعداد للخضوع لفحوص لأن لا شيء لدينا لنخفيه، نحن مصدومون حقاً لقول البعض إن داميانو يتعاطى المخدرات، نحن حقاً ضد المخدرات ولم نتناول يوماً الكوكايين".

وأشار الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي إلى وجود أدلة عن تحطم كأس زجاجية خلال الحفلة.

وقال الاتحاد في بيان: "نحن على علم بالتكهنات المتعلقة بالمقطع المصور للفائزين الإيطاليين بمسابقة يوروفيجن الموسيقية في القاعة الخضراء (حيث تجلس البعثات المشاركة) الليلة الماضية".

وأوضح أن الفرقة ومسؤوليها ورئيس البعثة أعلمونا بعدم وجود مخدرات في القاعة الخضراء وشرحوا لنا أن كأساً زجاجية كُسرت على الطاولة والمغني كان يلمّها كما ظهر في الصور.

وأضاف الاتحاد أنه بصدد التأكيد على وجود كأس محطمة في المكان خلال عملية تحقق "نحلل الصور بعناية وسنعلمكم بأي جديد فور علمنا به".

وفازت إيطاليا بمسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية للعام 2021 متقدمة على فرنسا وسويسرا، بفضل الأداء القوي لفرقة "مونيسكين" لموسيقى الروك.