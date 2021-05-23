قائد الفرقة الإيطالية الفائزة بمسابقة "يوروفيجن" سيخضع لفحص كشف تعاطي مخدرات

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لاهاي: سيخضع مغني فرقة "مونيسكين" الإيطالية التي فازت بمسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية للعام 2021، إلى فحص لكشف تعاطي المخدرات بعد سلوك مريب خلال الحفلة، فيما دعت فرنسا التي حلت في المركز الثاني إلى حفظ "سمعة هذه المسابقة".

وسيُجري داميانو دافيد بصورة طوعية فحصاً لدى عودته إلى إيطاليا بعد الجدل الذي أثارته لقطات مصورة حققت انتشارا كبيرا عبر الشبكات الاجتماعية تظهر المغني يحني رأسه ويلامس الطاولة بأنفه خلال عرض المسابقة الغنائية التي أقيمت السبت في مدينة روتردام الهولندية، وهي مشاهد تابعها العالم مباشرة على الهواء.

وقد فازت إيطاليا بمسابقة "يوروفيجن" متقدمة على فرنسا وسويسرا اللتين احتلتا المرتبتين الثانية والثالثة، بفضل الأداء القوي لفرقة "مونيسكين" لموسيقى الروك.

لكن في حال سحب اللقب من الفرقة الإيطالية، سينتقل الفوز إلى الفرنسية باربارا برافي التي حلت ثانية مع أغنيتها "فوالا".

وردا على سؤال عما إذا كان يتعين معاقبة إيطاليا في حال التثبت من صحة فرضية تعاطي المخدرات، قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر إذاعة "ار تي ال" إن "لجنة الأخلاقيات في يوروفيجن هي المخولة البت في أي مشكلة قد تحصل".

لكنه أشار إلى أن "(اللجنة المنظمة لـ) يوروفيجن تتحمل مسؤولية صون سمعة هذه المسابقة".

وقال الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي (الجهة المنظمة للمسابقة) في بيان إن "الفرقة نفت نفيا قاطعا الادعاءات بشأن تعاطي المخدرات وسيخضع المغني المعني طوعا لفحص كشف المخدرات لدى عودته إلى بلاده".

وأضاف "هم طلبوا ذلك من تلقاء أنفسهم الليلة الماضية لكن تعذر على الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي تنفيذه على الفور".

وبرر المغني ردا على سؤال عن هذه الحادثة خلال مؤتمر صحافي أعقب الفوز الإيطالي بالمسابقة، انحناءه بأن عازف الغيتار في الفرقة توماس راجي كان قد كسر لتوّه كأسا زجاجية.

ورد داميانو دافيد "أنا لا أتعاطى المخدرات. أرجوكم يا شباب، لا تقولوا ذلك. لا أتعاطى الكوكايين، رجاء لا تقولوا ذلك".

وكتبت الفرقة لاحقا عبر حسابها على إنستغرام "نحن على استعداد للخضوع لفحوص لأن لا شيء لدينا لنخفيه. نحن مصدومون حقا لقول البعض إن داميانو يتعاطى المخدرات. نحن حقا ضد المخدرات ولم نتناول يوما الكوكايين".

وأشار الاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي إلى وجود أدلة عن تحطم كأس زجاجية خلال الحفلة.

وقال الاتحاد في بيان "نحن على علم بالتكهنات المتعلقة بالمقطع المصور للفائزين الإيطاليين بمسابقة يوروفيجن الموسيقية في القاعة الخضراء (حيث تجلس البعثات المشاركة) الليلة الماضية".

وأوضح "أن الفرقة ومسؤوليها ورئيس البعثة أعلمونا بعدم وجود مخدرات في القاعة الخضراء وشرحوا لنا أن كأسا زجاجية كُسرت على الطاولة والمغني كان يلمّها" كما ظهر في الصور.

وأضاف الاتحاد انه "بصدد التحقق من وجود كأس محطمة في المكان. نحلل الصور بعناية وسنعلمكم بأي جديد فور علمنا به".

وأهدى أعضاء فرقة "مونيسكين" للروك، وهم شابة وثلاثة شبان، إيطاليا ثالث فوز بهذه المسابقة التي قلما تستقطب في العادة الفرق الموسيقية التي تدور في فلك الروك أند رول.

ويعني اسم الفرقة "ضوء القمر" بالدنماركية. وكانت الأغنية التي قدمتها في "يوروفيجن" بعنوان "زيتي إي بووني" قد سمحت لها بالفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان سان ريمو للأغنية بنسخته الحادية والسبعين في 2021.

وحققت الفرقة الشهرة بعد مشاركتها سنة 2017 ببرنامج "اكس فاكتور" مع أغنية جديدة بعنوان "تشوزن"، ما سمح لها بتوقيع أول عقد مهني في المجال مع شركة "سوني" للإنتاج الموسيقي. ونالت بفضل هذا العمل شهادة مبيعات بتصنيف "أسطوانة بلاتينوم" مرتين.

وأصدرت الفرقة خلال السنوات الماضية أغنيات منفردة عدة بينها سنة 2018 "تورنا أ كازا" التي حصدت حوالى 110 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.