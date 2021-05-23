شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى كافيل يجرى محادثات لـ بطولة فيلم Highlander والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى حاليًا الممثل هنري كافيل محادثات لـ بطولة الفيلم المعاد إنتاجه Highlander، الذى طرح فى الأصل عام 1986، العمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

ومن المقرر أن يقوم المخرج تشاد ستاهلسكي ("John Wick") بـ إخراج العمل، وستقوم الكاتبة كيري ويليامسون ("What Happened to Monday ") بكتابة الفيلم من جديد.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، لم تكشف أي معلومات أخرى عن الفيلم لمعاد إنتاجه.

وإلى الآن دور كافيل غير واضح، لكنه سيكون أحد اثنين من الشخصيات الرئيسية في الفيلم، ودار الفيلم الأصلى Highlander، حول كونور ماكلويد الذى لعب دوره الممثل كريستوفر لامبرت، وهو محارب اسكتلندي ولد في القرن السادس عشر الذى يعلم أنه خالد بعد وفاته في المعركة، ليعود إلى الحياة وشون كونري كمرشد كونور، اسمه خوان سانشيز على الأرجح، ويعلم خوان كونور أنه واحد من حفنة صغيرة من البشر الذين ولدوا بما يسمى التسريع، والذي يسمح لهم بالعيش إلى الأبد ما لم يتم قطع رؤوسهم، وبعد قرون في نيويورك الحالية، يواجه كونور كورجان (كلانسي براون)، وهو خالد آخر عازم على قطع رؤوس جميع الخالدين، وبالتالي يصبح أقوى كائن على وجه الأرض،.