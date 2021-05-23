شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يحذر من صفحة تنتحل شخصية إيمي سمير غانم على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفنان حسن الرداد، من صفحة عبر منصة فيس بوك، تنتحل شخصية زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، حيث نشر صورة للصفحة التي تحمل صورة الراحل سمير غانم، وكتب: "أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتنقل أخبار عن إيمى سمير غانم، حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي، إيمي ليس لديها أى صفحة على فيس بوك وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة".



تحذير حسن الرداد

وكان قد حرص الفنان حسن الرداد، على استخدام صورة متداولة عبر منصات السوشيال ميديا منذ أيام، عبارة عن شخص يرفع لافتة مكتوب عليها "أول مرة سمير غانم يعمل حاجة تزعلنا"، لنشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وسرعان ما استقبل الرداد عدد كبير من التعليقات على الصورة التي نشرها ومن ضمن التعليقات الفنانة بشري التي كتبت قائلة: "فعلا، عاش ومات نسمة بلا مشاكل وكمان يسعدنا، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرك ويصبر العائلة كلها"، بينما كتبت الفنانة غادة عادل قائلة: "الله يرحمه ويحسن اليه ويصبركم".