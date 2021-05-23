شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنتهى من تصوير أسبوع واحد من فيلم "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة يسرا من تصوير أسبوع واحد فقط من تصوير فيلم "ليلة العيد"، والذي يتولى تأليفه أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز، حيث ترصد معاناة وقهر المرأة المتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، خاصة أن أحداث الفيلم تدور فى إطار درامى واجتماعى فى يوم واحد وهو وقفة العيد، ومن المقرر أن تستأنف التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

وكانت آخر أعمال يسرا في السينما فيلم "صاحب المقام"، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبد المغني، محسن محيي الدين، الراحل إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

وشاركت يسرا فى الموسم الرمضانى من خلال مسلسل "حرب أهلية"، الذى حقق نجاح وقت عرضه على قناة cbc، وشارك فى بطولته كل من باسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض ومايان السيد، سينتيا خليفة، ورشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .