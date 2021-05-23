محمود حجازي: "مبحبش أثبت حاجة لحد ولا أبيع بحياتي الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان محمود حجازي، رسالة غامضة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب "حجازي": "أنا من الناس اللي تقدر تتحمل جواها مشاعر تهز العالم ومن غير ما تبين، عشان بصراحة مبحبش أثبت حاجة لحد، ولا بحب أبيع بحياتي الشخصية.. ربنا يريح قلب الجميع".

وكانت أسما شريف منير، قد أعلنت انفصالها عن الفنان محمود حجازي يوم 5 أبريل الماضي، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

جدير بالذكر أن محمود حجازي، شارك في دراما رمضان المنقضي 2021 بمسلسل"حرب أهلية" مع يسري ، و"ولاد ناس" مع رانيا فريد شوقي وبيومي فؤاد، و"بنت السلطان" مع روجينا.