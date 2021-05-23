عشاء يجمع محمد رمضان وزاهي حواس والسفيرة لمياء مخيمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان محمد رمضان بصحبة الدكتور زاهي حواس والسفيرة لمياء مخيمر خلال تواجدهم في سهرة عشاء جمعت بينهم.

ونشر رمضان، الصورة عبر حسابه على تويتر، وعلق :"‏مع الحبايب د/ زاهي حواس، والسفيرة المصرية لمياء مخيمر وأ/مجدي أنيس .. عشاء مصري رائع وكلام من القلب للقلب على نيل ‎مصر".

وكان محمد رمضان قد أعلن عن تبرعه بكامل إيرادات كليبه الجديد"فيرساتشي بيبي" لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح.

أغنية "فيرساتشي بيبي" من كلمات وألحان مغني الراب فرغلي بلاكس، وتوزيع الديزل "عضو فريق المدفعجية"، وشاركت بالكليب الممثلة الهندية أورفاشي روتيلا، وتم تصوير الكليب في دبي تحت إشراف مخرج هندي.

يذكر أن محمد رمضان شارك في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، ومن إخراج محمد سلامة.