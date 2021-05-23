كيف أفلت أحمد فؤاد نجم من عقاب أم كلثوم بسبب "كلب الست"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"انت فين والكلب فين، انت زيه يا اسماعين؟!، طب دا كلب الست يا ابني.. انت تطلع ابن مين"، على وزن كلمات الأغنية الشهيرة "إنت فين والحب فين"، صاغ الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم قصيدته الساخرة "كلب الست"، تعليقا على واقعة تعرض أحد الطلبة يدعى إسماعيل لـ"العض" من كلب الحراسة في فيلا كوكب الشرق.

ومع ما حققته القصيدة من إنتشار واسع، تباين رد فعل أم كلثوم تجاه الشاعر، ومع احتفالنا اليوم بذكرى ميلاد "الفاجومي" أحمد فؤاد نجم المولود في 22 مايو عام 1922، نكشف ما قاله عن الواقعة والقصيدة.

الشاعر أحمد فؤاد نجم في حوار له مع الإعلامية ليلى الأطرش عام 1995، قال: "أنا لم أشتم أم كلثوم، بل القانون الذي تعامل به وكيل النيابة مع الواقعة، وخاصة بعد ما نُشر على لسان الواد الغلبان، أنه سعيد جدا أن كلب الست أم كلثوم عضه، وهو ما استفزني وكتبت القصيدة التي تسببت في بلاوي كثيرة لي، بعد انتشارها بشكل سريع".

وعن رد فعل أم كلثوم، قال: "عندما قرأتها قالت هاخرب بيت اللي كاتب القصيدة، فقال لها الكاتب الصحفي جليل البنداري اللي كتبها معندهوش بيت، فقالت له أنا هاشرده، ورد عليها هو مشرد أصلا".

وأضاف نجم: "أنقذني من الدمار أن القصيدة دمها خفيف، وعندما قرأها الشاعر والكاتب كامل الشناوي، كان يهتز من الضحك، وقال لي لو مش عامل القصيدة دي بخفة دم، كان الجمهور قتلك".

وعن الأغاني التي أحبها لأم كلثوم، قال "هو صحيح الهوا غلاب، والأطلال".

ولد الشاعر أحمد فؤاد نجم لأم فلاحة أمية، وفي قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد، في 23 مايو 1929 وكان ضمن 17 ابنا، وبعد وفاة والده انتقل إلى بيت خاله حسين بالزقازيق، وهناك أودع ملجأ أيتام 1936، وخرج منه في 1945 وكان عمره 17 سنة.

نجم الذي صنع تجربة شعرية ساخرة وفريدة، وكون ثنائيا مع الفنان الراحل إمام عيسى، ونالا شهرة طاغية بأغانيهما السياسية، توفي في 3 ديسمبر 2013 عن عمر يناهز 84 عاما، ومن أشهر قصائده: يعيش أهل بلدي، والخواجة الأمريكان، والكلمات المتقاطعة، وحسبة برما، وكلب الست، ونيكسون بابا، وجيفارا، ويا فلسطينية، بهية، وكلمتين لمصر.