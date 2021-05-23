أحمد الفيشاوي وزوجته يحضران مسرحية "أبو العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فوة:

حضر الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته نادية الكامل عرض مسرحية "أبو العربي"، مساء أمس.

ونشر "الفيشاوي" صورًا من العرض تجمعه بزوجته ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إمبارح روحنا عرض مسرحية أبو العربي، العرض كان إهداء لروح سمير غانم".

وأضاف: "فرحت جدا إني قابلت صديقتي الجميلة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وأستاذي وحبيبي دكتور أشرف زكي، أول من اكتشفني سنة 1997 في مسرحية الملك هو الملك للمخرج مراد منير".

وتابع: "مبروك لصديقي وأخويا المنتج أحمد فهمي ومبروك لكل فريق العمل على المسرح وراء الكواليس".

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، ومن إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .