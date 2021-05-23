بدأت بحذف أغنية ووصلت لاتهامات متبادلة.. تفاصيل أزمة تامر حسين وشادي شامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قيام إدارة موقع "يوتيوب" بحجب كليب أغنية "يا معود قلبي" للمطرب شادي شامل، بناء على طلب الشاعر تامر حسين، أشعل نيران الغضب بين الطرفين، ووصل الأمر إلى حد تبادل الاتهامات عبر موقع فيسبوك.

شادي الذي بدأ مشواره الفني عند تقديمه شخصية الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في مسلسل "العندليب"، كان قد كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن دور الشاعر تامر حسين في حجب الأغنية، وكتب "أنا مصدوم، واتخدعت خدعة عمري في الشاعر تامر حسين، بجد يا خسارة، وكنت بعامله اكتر من أخويا، وبعامله بالحسنى وطعني في ضهري، إزاي في ناس ليهم طريقه في إقناع الناس بعكس الحقيقة".

وأضاف: "تامر شال أغنيتي يا معود قلبي إمبارح من اليوتيوب، معرفش عمل كده إزاي، بعد ما كانت داخلة على نص مليون view في أقل من ٢٤ ساعة، وبيدعي اني ما اديته فلوس الأغنيه، مع إنه عاملي تنازل من سنتين في المصنفات الفنية ومختوم بختم الجمهورية وواخد أجره المادي الكامل باعتراف منه، ومعترف بذلك في التنازل، وقالي بعد ما عمل التنازل الأغنية ملكك يا شادي انت تعبت وتستاهل".

وتابع: "وبيقول عليا حرامي واني سرقته، هو عامل للتنازل بكامل إرادته وكلمني وبعتلي رسايل، وهو في المصنفات الفنية عشان ابعتله صورة جواز سفري، ورفع عليا قضية في المحكمة الاقتصادية بعد سنتين، ويطالب بإلغاء التنازل، والمحكمة ادته حكم بعدم الاختصاص، ولم يصدر حكم رسمي بعدم نزول الأغنية، بيقول حقوق الملكية معاه، ياريت الاستاذ تامر يطلعها ونشوفها".

تامر حسين يرد

ومن جهته رد الشاعر تامر حسين عبر صفحته في موقع فيسبوك، وعلق: "الشخص اللي قفلت له الأغنية على اليوتيوب والمنصات، تحايل وكدِب ونصب والموضوع مُنتهي من (2019)، بشكوى ضده في المصنفات الفنية وتم تحويلها للقضاء والقضاء منعه من استخدام نص الكلام إلا بعد آخر جلسة، وهو اللي خالف القوانين، ونزِل الأغنية دون احترام ما نص عليه القضاء، وكتب بُوست استعطاف، والله العظيم لا أساس له من الصحة وكل اللي عارفني جرب مُعاملتي الإنسانية مع أي موهوب قبل الجانب المادي".

وكشف الشاعر خلال البوست المطول، أن مشروع الأغنية بدأ عام 2019، مؤكدا أنه عمل عليها على أساس أن يقوم بالغناء مطرب له جماهيرية تضيف للكلمات التي كتبها، واللحن الذي يضعه الفنان شادي شامل، ثم قال موضحا "قال لي مراتي قررت تعملي الأغنية دي (الشاب خالد )، وقال لي إنه يعرف مدير أعماله، والموضوع بيزنس، يعنى (بفلوسه) يغنيها الشاب خالد دويتو معاه قلت له افيد لك تخلى الشاب خالد يغنيها لوحده، لان صوتك جنبه يبقى على قده وفر فلوسك قال لي يا عم سيبني أتشهِر مراتي حا تدفع قُلت له تمام، والحقيقة بيني وبين نفسي قُلت اهو يبقى أغنية في السي في بتاعي مع الشاب خالد وقبلت".

وتابع تامر حسين "دخلنا في الجد قال لي عايز التنازل عشان أطمن خالد، ومراتي تتأكِد من جدية الموضوع لا تفكرني بهزر معاها، بكُل حُسن نية وذوق منى (سّبقت وخلصت)، الورق المطلوب مني عشان أنقذ له الموقف، ويطلع صادق قدام مراته وانه متحمس وواخد الموضوع بجدية، ده على انه راجل محترم وحايدفع المقابل المالي، بمُجرد ما ابعتله (صورة من تليفوني) للتنازل نقول تاني (صورة) (مش أصل) التنازل".

وأكمل: "فجأة بعد حماسه والشاب خالد وحلم الأحلام اللي عايز يأكده للمقربين منه اختفى، لا جاب سيرة مقابل ولا خدت منه مليم، والله العظيم وحياة أولادي ما خدت (منه مليم) وهيبقى عنده مليون طريقة إثبات رقم حساب بنكي أي إيصال تحويل مسج يقول لي بعتلك كذا، أي أمارة حتى يقول للمدام إن فلوسها مارحتش في الهوا، ويثبت صحة كلامه، وفوجئت بمكتب المُصنفات وأنا براجع معاهم ورق قالولي إنه جه يطلع أصل التنازل من الصورة عشان الأصل ضاع منه، المهم بلغتهم بأنه كذاب، الأصل معايا في البيت ورحت جبته وعملت محضر بالواقعة، حكيت انه قال لي مراته بتعمله أغنية مع الشاب خالد، وانا ماخدتش مقابل مالي وأسباب تانية أخلاقية ذكرتها إني لا يمكن حد بالتركيبة دي أنا اشتغل معاه أساساً، استدعوه في المصنفات قالوله تامر بيقول ماخدش مقابل قال فعلاً ماخدش ادهالي هدية، بُناء (على اعترافه) أكِد صحة كلامي ومنعوه من استخراج أصل الشهادة وبعدها كملت الإجراءات القانونية إلى يومنا هذا".